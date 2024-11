In occasione dei 150 anni dell’attivazione della tratta Comitini – Agrigento – Porto Empedocle, la Fondazione FS Italiane ha organizzato per i prossimi 20 e 21 novembre una due giorni ricca di eventi per inaugurare e presentare il restauro dell’area ferroviaria di Porto Empedocle, riconvertita in un hub culturale e turistico. Si comincia mercoledì 20 novembre, quando, per la prima volta, un treno “Espresso” di FS Treni Turistici Italiani percorrerà l’intera tratta da Palermo a Porto Empedocle: un convoglio turistico, punta di diamante dell’offerta commerciale di FSTTI, per celebrare la ricorrenza e tracciare il futuro e quindi il definitivo rilancio della Ferrovia dei Templi.

Nella stazione di Porto Empedocle sarà presentato il completamento del restauro dell’area ferroviaria presso il rinnovato Magazzino Merci trasformato in Sala convegni multimediale e tecnologicamente avanzata. Sarà, inoltre, inaugurato il restauro del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Porto Empedocle Succursale, capolinea di tutti i treni che percorrono la tratta. Nel pomeriggio di mercoledì 20 e per tutta la giornata di giovedì 21 novembre, invece treni storici della Fondazione FS effettueranno numerose corse a spola tra le stazioni di Agrigento Centrale, Agrigento Bassa, Tempio di Vulcano, Porto Empedocle Centrale e Porto Empedocle Succursale. L’area ferroviaria di Porto Empedocle sarà accessibile e visitabile grazie alla collaborazione dei tecnici della Fondazione FS e dell’Associazione convenzionata Ferrovie Kaos. Per l’occasione saranno esposti plastici in scala, antichi cimeli, foto d’epoca.