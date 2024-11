Istituto pubblico della “Democrazia partecipata” al Comune di Campobello di Licata. Presentazione dei progetti per partecipare all’istituto entro oggi (lunedì 25 novembre). Si tratta di una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città, e consiste nell’assegnare una quota di bilancio dell’Ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazione comunale, per modificarle a proprio beneficio. Prevista la quota del 2 per cento delle somme trasferite dalla Regione siciliana al Comune. La somma verrà spesa utilizzando strumenti che coinvolgano per la scelta di azioni di interesse comune. La somma prevista per la “Democrazia partecipata” è di 12 mila 500 euro. Ogni gruppo che intende partecipare può presentare un solo progetto.

Giovanni Blanda