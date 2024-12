Il Presidente di sezione Gero Drago ha nominato Flaminia Di Gregorio componente del Consiglio Direttivo Sezionale della sezione di Agrigento. Flaminia, arbitro di Promozione , insieme ad Ilaria Butera vanno ad arricchire le quote rosa all’interno del nostro CDS c per la prima volta nella storia 2 donne fanno parte del CDS .

“Sono certo che con la sua serietà e professionalità la collega Di Gregorio arricchirà il nostro gruppo di lavoro per contribuire alla crescita della nostra sezione, come esposto nel mio programma elettorale uno degli obiettivi che ci siamo prefisso e’ quello di attrarre e coinvolgere sempre più donne all’interno del nostro mondo , le donne sono un valore aggiunto per ogni agglomerato associativo perché riescono sempre a trasmettere positività e arricchimento sociale e culturale soprattutto nel campo dello sport “.