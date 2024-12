Sarebbe evasa per ben tre volte in appena due settimane violando apertamente la misura cautelare degli arresti domiciliari. I poliziotti del commissariato di Canicattì, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento del tribunale di Sorveglianza, hanno arrestato una trentaduenne del posto. La donna, dopo le formalità di rito, è stata associata nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

La trentaduenne si trovava ai domiciliari per il reato di indebito utilizzo di carte di credito. La polizia più volte ha riscontrato le violazioni della misura cautelare e, dopo il primo episodio, ne sono susseguiti altri due. Così è scattato l’aggravamento con il nuovo arresto e il carcere.