L’Amministrazione Comunale di Canicattì nelle ultime sedute di Giunta ha approvato diverse proposte di deliberazione, in particolare, atti del settore dei Lavori Pubblici che consentiranno di investire oltre mezzo milione di euro in opere pubbliche. La Giunta ha approvato in via amministrativa il progetto ed il relativo piano finanziario per integrare le opere danneggiate presso il plesso scolastico “Mario Rapisardi”. I lavori sono già stati appaltati, per un importo complessivo di 190.000,00 euro. Per lo stesso plesso abbiamo formalizzato una candidatura ad un bando di interventi sull’edilizia scolastica finanziati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito per il ripristino e l’integrazione degli impianti. È stato approvato il Quadro Tecnico Economico e il progetto per interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale all’interno del centro urbano. I lavori, che comporteranno una spesa di 127.000,00 euro, sono finanziati con un contributo straordinario per interventi nel Settore Infrastrutture della Regione siciliana. Sono stati appaltate le opere per i lavori di completamento del blocco “M”, 2° stralcio, per un importo complessivo di 362.000,00 euro. Un ottimo lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico – settore LL.PP. – e dall’Ufficio Finanziario, di cui siamo pienamente soddisfatti hanno dichiarato il sindaco Vincenzo Corbo e l’assessore Massimo Muratore-. Con l’approvazione di questi interventi, l’Amministrazione Comunale- hanno concluso- non solo risponde alle necessità urgenti di manutenzione, ma getta anche le basi per un futuro più sicuro e moderno per la nostra comunità. La continua attenzione alle esigenze infrastrutturali e il ricorso a fonti di finanziamento esterne sono elementi chiave per il raggiungimento di obiettivi concreti e per il benessere dei canicattinesi.