Ricco di momenti natalizi la Citta’ di Naro, per iniziativa dalla Pubblica Amministrazione, guidata dal Sindaco Milco Dalacchi.

Giovedì 26 dicembre, si potra’ visitare il Presepe Vivente-Musical, presso la Casa ContemplAttiva, a cura de “i ContemplATTIVI””. L’iniziativa proseguira’ sino ai primi giorni dell’anno che verra’.

Venerdì: “” Tombolata””, presso il Mood Bar, a cura delle cooperative ” “Estia” “e la” “Grande Famiglia” . Inizio alle ore 20,30.

Non manca l’arte. In essere la Mostra artistica”” L’enigma della forma””,al Castello Chiaramontano. L’esposizione chiudera’ i battenti il 6 gennaio.

