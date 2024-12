In un momento cruciale per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia, dove innovazione e sostenibilità rappresentano le chiavi per il rilancio del territorio, il 27 dicembre 2024, dalle ore 15:00 alle 19:00, la Sala Conferenze del Centro Culturale San Domenico di Canicattì ospiterà “Sicilia 5.0 – Giovani e Radici, Sostenibilità e Innovazione”, un evento che promette di ridefinire il percorso di sviluppo dell’isola.

L’iniziativa arriva in un momento strategico, quando la Sicilia si trova ad affrontare sfide importanti: la necessità di modernizzare il settore agricolo mantenendo le sue radici identitarie, l’urgenza di una transizione sostenibile nei trasporti, e l’opportunità di sfruttare la rivoluzione digitale per creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo.

Per la prima volta, l’evento riunirà in un unico tavolo i principali attori del cambiamento: dal settore bancario a quello agricolo, dai trasporti all’innovazione digitale, per costruire una visione condivisa e concreta del futuro della regione.

I lavori si apriranno alle 15:00 con i saluti istituzionali del Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, dell’Assessore alla Cultura Giuseppe Corsello, del Presidente del

Consorzio per la tutela dell’uva da tavola di Canicattì IGP Marsello Lo Sardo, e del Presidente di Banca San Francesco, Dott. Massimo Marchese Ragona.

Alle 15:30 prenderà il via il cuore pulsante dell’evento, il panel di confronto “Innovazione, Sostenibilità e Radici: Una Visione per la Sicilia del Futuro”, moderato da Domenico Vecchio, Direttore di Agrigento Oggi e giornalista del Giornale di Sicilia e arricchito dagli interventi di:

Dott. Vincenzo Racalbuto, Direttore Generale di Banca San Francesco, sui nuovi strumenti finanziari per l’innovazione

Avv. Rosario Marchese Ragona, Presidente ConfAgricoltura Agrigento, sulle pratiche agricole sostenibili; Francesco Picarella di Federalberghi e ConfCommercio, sulle prospettive del turismo sostenibile; Angelo Sanfilippo di MakeHub Licata, su sturt-up e innovazione; Salvatore Rotolo di RadicaHub, sul contributo dei lavoratori digitali siciliani alla valorizzazione del territorio.

Alle 18:00 il Presidente dell’Associazione Fondamenta presenterà la visione dell’organizzazione con l’intervento “Un Futuro Sostenibile: La Nostra Visione e il Ruolo della Comunità”, illustrando gli obiettivi futuri dell’associazione, tra cui la creazione di una innovativa piattaforma di supporto alla sostenibilità per imprese e cittadini.

L’evento si concluderà con l’intervento dell’On. Giusi Savarino, Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, che alle 18:30 affronterà il tema “Le sfide della Regione, obiettivi e progetti chiave del territorio e dell’ambiente”.