Maxi multa per un quarantasettenne di Licata sorpreso alla guida di un’auto senza patente. Gli agenti del locale commissariato, impegnati in controlli stradali durante il periodo natalizio, hanno fermato l’uomo ad un posto di blocco. Un successivo accertamento ha confermato che lo stesso era sprovvisto di patente.

Nei suoi confronti è così scattata una sanzione amministrativa di ben 5.100 euro oltre al fermo del veicolo per tre mesi. Altri 42 euro di multa, invece, per il ritardo nell’esibizione del libretto di circolazione. L’uomo non è nuovo a questo tipo di situazioni. Quattro anni fa, infatti, venne fermato e sorpreso sempre senza patente.