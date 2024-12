Verso l’inizio dei lavori finalizzati al miglioramento della viabilità rurale. Si sono completate, infatti, le procedure di gara che riguardano contrada Nadore e altre zone importanti del territorio di Sciacca. È quanto rende noto l’assessore alla Manutenzione delle strade Extraurbane Francesco Dimino.

“Dopo un lungo e tortuoso percorso, – dichiara – l’Amministrazione comunale può finalmente annunciare un traguardo significativo su un tema cruciale per la nostra comunità. Subito dopo le festività inizieranno i lavori per la strada di contrada Nadore, un’arteria fondamentale per i residenti e le attività della zona. Grazie al ribasso d’asta ottenuto, potremo estendere gli interventi anche alle aree rimaste fuori dal finanziamento iniziale, offrendo un risultato più ampio e completo. Questo progetto rappresenta non solo una risposta attesa, ma anche un’importante conquista per la nostra Amministrazione, che ha saputo superare le difficoltà per raggiungere un obiettivo concreto”.

“Le buone notizie – aggiunge l’assessore Dimino – non si fermano qui. Sono stati appaltati anche i lavori di manutenzione straordinaria per altre contrade: Piana Schunchipani (zona Bevilacqua), Raganella e San Bartolo. Anche in questi casi, i ribassi d’asta permetteranno di reinvestire le economie in ulteriori interventi per altre aree che necessitano di miglioramenti”.

“Il nostro impegno – conclude l’assessore Francesco Dimino – è trasformare le difficoltà in risultati tangibili, garantendo strade sicure e servizi adeguati, anche nelle zone più periferiche. Questi interventi sono il risultato di una visione chiara e della collaborazione sinergica tra amministrazione e uffici tecnici. Sciacca merita infrastrutture che migliorino la qualità della vita per tutti. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Termine, rinnova così la propria dedizione al territorio, dimostrando che con determinazione e serietà è possibile affrontare le sfide e portare benefici concreti alla comunità”.

Il finanziamento complessivo per la riqualificazione della viabilità rurale è di circa 600 mila euro: 440 mila per la strada del Nadore, il resto per le altre arterie.