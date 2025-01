Ancora un atto di vandalismo a Canicattì. Distrutto il presepe artistico realizzato alla villa comunale.

“Non è possibile che una comunità come quella di Canicattì, debba essere ostaggio di quattro balordi”, aveva detto nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo Corbo dopo i precedenti casi; prima i bagni distrutti nella nuova area mercatale e poi le aule danneggiate di via Allende.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.