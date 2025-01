“La riforma della dirigenza regionale è senza pregiudizi, e per questo il confronto con le organizzazioni sindacali è utile. Riteniamo che sia giunto il momento, dopo due decenni, di mettere in atto una nuova organizzazione della burocrazia regionale, a partire proprio dalla dirigenza che sconta ritardi non più sostenibili. L’amministrazione regionale infatti è quasi sprovvista di dirigenti, a seguito dei pensionamenti. Che ci sia una fascia unica o due fasce sarà il Parlamento nella sua autonomia a decidere, previo confronto con le parti sindacali. Ribadisco che non esiste alcun dogma in proposito e che ogni decisione verrà presa con la giusta ponderazione nell’interesse del buon funzionamento della macchina amministrativa della Regione”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.