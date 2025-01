Tutto pronto a Castrofilippo per festeggiare il Patrono Sant’Antonio Abate. Anche quest’anno le celebrazioni sono state organizzate dal comitato guidato dal Presidente Salvatore Rosselli e dalla comunità ecclesiale di cui è arciprete don Angelo Gambino. Il programma prevede domani alle 18 dopo la Santa Messa e la celebrazione dei Vespri la distribuzione del pane benedetto. Subito dopo sparo di moschetteria in Piazza Sant’Antonio. Venerdì 17 gennaio giorno della festa alle 9 la celebrazione della messa. Alla fine della funzione religiosa distribuzione del pane benedetto e di fave cotte preparate dalla pizzeria Jack. Alle 11 partenza dalla Chiesa Madre con i prodotti della terra sino al Santuario dedicato a Sant’Antonio Abate. Alle 11.30 sul sagrato benedizione del pane e degli animali e a seguire la Messa Solenne celebrata da don Angelo Gambino arciprete di Castrofilippo. Quest’anno la giornata clou dei festeggiamenti del Patrono sarà arricchita dalla presenza di due classi della scuola media Verga di Canicattì che parteciperanno ai riti religiosi, alla processione ed alle iniziative che sono state organizzate dal comitato dei festeggiamenti. Studenti che grazie alla loro partecipazione accompagnati da docenti e dalla dirigente scolastica Maria Ausilia Corsello potranno riscoprire in questo modo le antiche tradizioni.