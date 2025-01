Si conferma il trend in crescita della fiducia dei siciliani per il presidente della Regione Renato Schifani. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione di Noto Sondaggi sulle opinioni relative al governatore.

A gennaio 2025 il 60% degli intervistati ha espresso fiducia positiva per Schifani, un dato in crescita rispetto al 49% di dicembre 2022. Il trend è in miglioramento costante: era passato infatti al 53% a febbraio 2023, al 55% a aprile 2023, per poi salire al 58% a febbraio 2024, dato confermato ad aprile dello stesso anno. Di contro, la fiducia negativa a gennaio 2025 è al 30%, in netto calo rispetto al 40% di dicembre 2022. Il 10% non ha espresso una preferenza.

Inoltre secondo la netta maggioranza degli intervistati il governatore può migliorare la reputazione della Sicilia: a gennaio 2025 ne è convinto il 60%, dato in crescita rispetto al 50% di dicembre 2022. Il 23% ritiene invece di no, era di questo avviso il 32% a dicembre 2022. Il 17% non si è espresso.

Trend in crescita anche sul fronte delle intenzioni di voto: a gennaio 2025 il 58% degli intervistati voterebbe per Schifani, il 31% contro. I due dati erano rispettivamente al 47 e al 30% nel dicembre 2022. In questo caso è in netto calo il dato dei “senza opinione”, che scende dal 23 all’11%.

Dal sondaggio emerge poi un forte sostegno alla realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Si dichiara favorevole il 61% degli intervistati, contro il 20% che si dice contrario, non esprime un’opinione il 19%.

“Il trend sicuramente è positivo. Dal giorno delle elezioni aumentano tutti gli indicatori, sia quelli relativi al consenso sia quelli reputazionali – spiega all’Italpress il direttore di Noto Sondaggi, Antonio Noto -, questo è un dato di fatto. Molto spesso i cittadini esprimono un forte gradimento a quei presidenti di Regione” che sulle questioni concrete “ci mettono la faccia. Paradossalmente, quando si raggiunge un obiettivo non aumenta il consenso in quel momento, ma questo prima, quando i cittadini percepiscono che realmente il presidente della Regione ce la sta mettendo tutta per raggiungere quell’obiettivo”.

Secondo il sondaggista, “nonostante le emergenze che oggi sono presenti in Sicilia, dalla crisi idrica ai problemi della sanità, il gradimento arriva perchè si percepisce che il presidente della Regione si sta impegnando per risolvere le criticità. La formazione del consenso avviene più su questo che sul raggiungimento dell’obiettivo, sembra paradossale ma nell’analisi dell’opinione pubblica è così. Si ha più consenso quando si mettono in moto dei meccanismi per arrivare al risultato”.

Inoltre per Noto “è importante il sostegno ai termovalorizzatori, su questo strumento non c’è sicuramente una percezione negativa”.

Il sondaggio è stato effettuato tra il 13 e il 17 gennaio scorsi, con metodologia Cawi e tempo reale, con un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Sicilia.