“Revocare immediatamente il decreto di cancellazione di 859 enti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), convocare il Forum del Terzo Settore e avviare un percorso di accompagnamento per la regolarizzazione degli enti”. Sono queste le richieste avanzate dall’onorevole Valentina Chinnici, deputata del PD all’Assemblea Regionale Siciliana, con un’interrogazione parlamentare di cui è prima firmataria e sottoscritta da tutti i deputati del Gruppo.

“Con la cancellazione – spiega – l’Assessorato rischia di provocare un vero e proprio disastro sociale, compromettendo l’erogazione dei servizi essenziali erogati da questi enti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Inoltre verranno colpite realtà che operano da decenni nei settori più delicati: assistenza agli anziani, supporto ai disabili, sostegno ai minori, distribuzione di pasti per indigenti e raccolta sangue per gli ospedali”.

“La burocrazia – conclude Chinnici – non può prevalere sul fondamentale valore sociale di questi organismi che rappresentano un pilastro del nostro sistema di welfare”.