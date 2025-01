Comune di Canicattì: Operazione antimafia “IANUS”: il Comune di Canicattì si costituisce parte civile al prossimo processo.

Così come per le vicende “Condor” e “Xidy”, le due operazioni che negli anni scorsi hanno inferto un duro colpo alle organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti nell’agrigentino, anche per “Ianus”, l’ultima operazione antimafia condotta dalla D.D.A. di Caltanissetta, l’Amministrazione comunale si è costituita parte civile nel prossimo processo.

Ad annunciarlo il Sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, che proprio stamani, 29 gennaio 2025, ha firmato la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 con la quale viene nominato il legale che rappresenterà l’Ente.