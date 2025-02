Ladro solitario in azione in un cantiere edile nel centro di Canicattì. Un uomo, dopo aver atteso che gli operai si fermassero per la pausa pranzo, è riuscito ad intrufolarsi in un cantiere in via Colombo dove sono in corso dei lavori di qualificazione urbana. Poi ha preso una carriola e ha caricato alcuni attrezzi da lavoro davanti gli occhi increduli di alcuni passanti e residenti della zona. Il bottino del furto è comunque esiguo. La ditta che sta lavorando è di Favara.