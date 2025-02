Tentata rapina, ieri, a Campobello di Licata. Un giovane, con un’arma da fuoco, ha fatto irruzione in una tabaccheria ubicata nella centrale via Guglielmo Marconi (accanto alla omonima piazzetta) e ha minacciato il titolare di consegnarli tutto il denaro custodito in cassaforte.

I carabinieri, avvertiti, in un batter d’occhio, sono intervenuti e sono riusciti a bloccare ed arrestare il venticinquenne. E’ un giovane domiciliato in una comunità agrigentina di Raffadali, al momento sottoposto a libertà vigilata.

Il negoziante proprietario della rivendita di tabacchi – originario di Canicatti -, ha prontamente reagito ed e’ nata una colluttazione. Grazie all’ intervento dei carabinieri della stazione di Campobello di Licata, coordinati dal maresciallo Luciano Ruggeri, e dei militari dell’Arma della sezione Radiomobile della compagnia di Licata, hanno immobilizzato il rapinatore. Il giovane malvivente e’ stato trasferito al carcere Petrusa di Agrigento.

I carabinieri hanno potuto accertare che la pistola era a salve, priva di tappo rosso, ed e’ stata sequestrata.

Un episodio delinquenziale analogo non si registrava da tempo a Campobello di Licata.

Giovanni Blanda