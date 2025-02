L’assessore del comune di Grotte Antonino Caltagirone ha rassegnato le sue dimissioni. Caltagirone, che aveva assunto l’incarico di assessore dal 6 giugno 2023, ha gestito deleghe in ambiti strategici come il PNRR, Lavori Pubblici, Urbanistica, Polizia Locale e altro ancora. In precedenza, aveva ricoperto anche il ruolo di Vice Sindaco e assessore nella giunta dell’Amministrazione Provvidenza.

A seguito delle sue dimissioni, il sindaco Alfonso Provvidenza ha nominato Leonardo Cutaia, consigliere comunale dal 2008.