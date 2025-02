Un cellulare completo di sim e alcune decine di grammi di sostanza stupefacente. È quanto sequestrata dalla polizia penitenziaria nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Gli agenti hanno fatto la scoperta a margine di una perquisizione. Un fenomeno sempre più diffuso, e preoccupante, quello del giro di telefonini e droga all’interno degli istituti penitenziari.

Numerose le inchieste, anche recenti, che hanno portato alla luce l’ormai consolidato metodo di comunicazione dei detenuti con l’esterno. In questo caso sono in corso indagini per capire come cellulare e droga siano entrati tra le mura del carcere Petrusa. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.