Una grande festa in compagnia di parenti e amici per festeggiare il ritorno dal carcere a casa, non per la fine della pena ma per aver ottenuto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Le immagini dei festeggiamenti sono state condivise persino sui social network con un video che non è sfuggito alla visione della polizia, che ha subito riconosciuto il festeggiato tornato così in cella. Protagonista dell’episodio un 29enne di Adrano, in provincia di Catania, che sta scontando una condanna per droga, riconosciuto sui social dagli stessi agenti che poco prima della festa gli avevano applicato il braccialetto elettronico. Nel video diffuso da una familiare, il giovane, ancora con gli stessi indumenti indossati al momento dell’uscita dal carcere, sfoggia proprio il braccialetto elettronico alla caviglia mentre stappa una bottiglia di spumante tra gli applausi degli amici, per poi concedersi agli abbracci dei presenti e alle foto-ricordo: il tutto accompagnato dai fuochi pirotecnici. Un comportamento che ha violato palesemente le prescrizioni a lui imposte, tra cui il divieto di frequentare persone diverse dai familiari conviventi. A questo punto la polizia ha informato la Corte d’appello di Catania che, sulla base delle indagini, ha disposto l’aggravamento della misura cautelare e il ripristino della custodia cautelare in carcere.