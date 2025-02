“” Rieccoci qui per ricordarvi che siete tutti invitati alla nostra sfiziosa “Sagra ‘Mpurnatu e ‘Mpanata” di Campobello di Licata giunta alla sua 12ª Edizione

Segniamo le date sul calendario: 9-10-11 Maggio 2025. Vi aspettiamo a Campobello di Licata per degustare i due principali piatti della tradizione gastronomica campobellese, ma non solo!

Sono previsti spettacoli, musica, mercatini e tutto quello che il nostro territorio sa offrire””.

Giovanni Blanda