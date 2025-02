Carabinieri della stazione di San Filippo del Mela (Messina) hanno arrestato una donna per sequestro di persona a scopo di rapina, reati commessi nei confronti dei genitori.

Secondo l’accusa, dopo aver saturato l’abitazione dei due anziani con uno spray al peperoncino, la donna avrebbe segregato in casa il padre e la madre per sottrarre loro oggetti di valore. A interrompere l’aggressione sono stati militari dell’Arma allertati da un cittadino allarmato dalle urla d’aiuto provenienti dall’appartamento.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare la donna, che si era nascosta in un balcone adiacente all’abitazione dei genitori, e di recuperare la refurtiva, consistente in monili in oro ed argenteria di ingente valore, poi restituita ai legittimi proprietari.

Sul posto sono state trovate e sequestrate anche due bombolette spray al peperoncino, verosimilmente utilizzate dalla donna per immobilizzare i genitori.

L’arrestata è stata condotta nel carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.