Il giudice per l’udienza preliminare Iacopo Mazzullo ha disposto la condanna a tre anni di reclusione nei confronti di un ventinovenne marocchino, residente a Favara, per il reato di maltrattamenti.

L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Re, era finito a processo per le continue minacce di morte rivolte alla compagna, anche in presenza dei figli minorenni. Nei confronti dell’uomo era scattato anche l’arresto nel febbraio scorso e, in seguito, anche il divieto di dimora in Sicilia.