Il Sindaco di Naro Milco Dalacchi, ha firmato l’ordinanza di riapertura di Via Specchi.

Mesi fa un immobile situato in questa via aveva subito delle frane, rendendo necessaria la chiusura per garantire la sicurezza di tutti.

“”Grazie all’impegno e alla collaborazione dei proprietari dell’immobile e al prezioso lavoro dell’ingegnere Giuseppe Manzone, in collaborazione con il nostro Ufficio Tecnico – spiega il Sindaco -, la strada è stata finalmente messa in sicurezza e riaperta al transito.

Inoltre, abbiamo approfittato dell’intervento per far sistemare una grossa buca che si trovava all’incrocio tra Via Specchi e Via delle Mura, migliorando ulteriormente la sicurezza e il decoro dell’area””. Ancora Dalacchi: “”Questo risultato dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni per affrontare e risolvere situazioni critiche.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a portare a termine questi interventi con efficienza e spirito di comunità!””

Giovanni Blanda