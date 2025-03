Il Comune ha determinato l’impegno di spesa per l’affidamento, mediante trattativa diretta sul Mepa -Consip, della convenzione locale per il servizio di prelievo e trasporto di abbigliamento usato da raccolta differenziata.

Il servizio è stato affidato all’operatore “”RiTessile””, di Favara, per la somma di euro 7.450. L’atto amministrativo è stato depositato agli uffici del sindaco e segretario comunale, ufficio contratti e servizi interessati.

Giovanni Blanda