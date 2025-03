Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”Ravanusa è tua! Abbiamo coinvolto la scuola Saetta e Livatino del nostro Comune in un progetto speciale: il ripristino della rotonda comunale di viale Lauricella. Insieme agli insegnanti, i ragazzi hanno progettato e realizzato un intervento creativo e simbolico, che non solo abbellisce un luogo importante, ma porta con sé un messaggio profondo.

Prendersi cura del proprio paese significa anche valorizzarne il patrimonio, e farlo insieme rafforza il senso di comunità. Vedere i giovani impegnarsi con entusiasmo ci ricorda che ognuno può fare la sua parte, a qualsiasi età.

Vi aspettiamo Domenica alle ore 11 per l’inaugurazione ufficiale: sarà un momento di festa e di orgoglio per tutti noi!””

Giovanni Blanda