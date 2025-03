Il Cioccolato Di Modica Igp a Parigi con l’ Accademia della Cucina per “A Cena Con Montalbano”

Il 19 marzo la School public Guillaume Tirel di Parigi ha ospitato un appuntamento molto particolare: “A cena con Montalbano”, una serata promossa dall’Accademia Italiana della Cucina , l’associazione attiva nel mondo per tutelare la cultura della civiltà della tavola nelle sue espressioni più vive e pregiate. Un’iniziativa all’insegna prima di tutto della sicilianità, delle sue eredità immateriali e indelebili, che ha visto il fattivo supporto di due realtà vitivinicole che da sempre incarnano l’anima coraggiosa e resiliente dell’isola: Duca di Salaparuta e Florio. L’iniziativa promossa da Laura Giovenco Garrone, delegata dell’AIC, delegazione Parigi Montparnasse, ha per l’occasione coinvolto le eccellenze agroalimentari certificate siciliane Dop e IGP. Un menù che ha visto impiegati fra gli ingredienti il Cioccolato di Modica IGP della Antica Dolceria Rizza, offerto nel dessert in degustazione in abbina