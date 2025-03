Si è riunita presso l’aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la III Commissione permanente “Sviluppo Strategico, Viabilità, Programmazione, Patrimonio e Funzioni di Indirizzo” per discutere della realizzazione dell’aeroporto di Agrigento inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche.

Presenti il Presidente Stefano Castellino e, da remoto, il Sindaco di Sciacca Fabio Termine ed il Sindaco di Camastra Dario Gaglio; Presente all’incontro l’on. Calogero Pisano, promotore dell’articolo 8-bis del DL Sud, che prevede la costruzione di un aeroporto per l’area centro-meridionale della Sicilia ed alcuni membri del Comitato civico con Giovanna Bubello.

L’incontro avviene dopo le dichiarazioni del Ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, durante il convegno nazionale degli Ingegneri al Teatro Pirandello, che ha manifestato la disponibilità del Governo centrale alla realizzazione dell’opera “se i numeri del businness plan lo permetteranno” ha esordito il Ministro.

Il Presidente della Commissione Stefano Castellino ha manifestato la propria soddisfazione per le dichiarazione del Ministro Salvini ed ha rivolto un accorato appello alla Politica per inserire la realizzazione dello scalo agrigentino dentro il Piano Nazionale dei Trasporti. Ha chiesto, altresì, la presentazione di un emendamento al Governo per 150 milioni di euro prelevandoli dal Fondo sviluppo e coesione ed al Commissario straordinario dell’Ente un atto di indirizzo per reperire 200 mila euro iva inclusa per sciogliere i quesiti posti dai tecnici del Ministero coinvolgendo, se necessario, economisti ed università.

L’on. Pisano che, tenacemente, sostiene la realizzazione di tale importante opera, ha ribadito l’ importanza dell’aeroporto di Agrigento nel cui territorio archeologico ricade la Valle dei templi e la Scala dei Turchi, visitati da oltre un milione e mezzo di turisti.