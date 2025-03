La FIDAPA BPW Italy Distretto Sicilia indice il convegno “Imprese da Generazioni in Generazioni. Tradizione, Innovazione, Continuità”, un evento di grande rilievo somma dell’impegno di tutte le presidenti Fidapa della provincia di Agrigento, che riunirà esperti, imprenditrici e rappresentanti delle istituzioni per analizzare le dinamiche del passaggio generazionale nelle imprese familiari.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, mira a esplorare il ruolo delle donne nell’imprenditoria e l’equilibrio tra radici storiche, innovazione e sostenibilità. L’evento vedrà la partecipazione delle sezioni FIDAPA di Agrigento, Cammarata – San Giovanni Gemini – Canicattì, Licata, Menfi, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Ravanusa, Campobello di Licata e Sciacca.

L’incontro affronterà le sfide e le opportunità del passaggio generazionale nelle imprese, con particolare attenzione all’imprenditoria femminile, incentrandosi su aspetti fondamentali quali:

• Tradizione: il valore delle radici storiche e culturali dell’impresa familiare.

• Innovazione: come le nuove generazioni introducono cambiamenti tecnologici e di gestione per mantenere l’impresa competitiva.

• Continuità: strategie per garantire la stabilità e il successo a lungo termine delle imprese.

Grazie alla presenza di esperti di settore, imprenditrici di successo e rappresentanti delle istituzioni, il convegno offrirà un’importante occasione di confronto, crescita e networking, evidenziando il contributo significativo delle imprese femminili nel panorama economico del territorio agrigentino.

L’evento assume un valore ancora più rilevante grazie al riconoscimento come formazione professionale per:

✅ Ordine degli Ingegneri di Agrigento

✅ Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Agrigento

Un’opportunità unica per professionisti e tecnici di approfondire tematiche cruciali legate alla governance aziendale, alla digitalizzazione e all’innovazione d’impresa.

29 Marzo 2025 – Hotel della Valle Agrigento ore 9:30 a.m