Fenomeno del randagismo. Il Comune di Campobello di Licata intende attuare una campagna di sterilizzazione gratuita per cani di sesso femminile. Per poter usufruire di detto servizio è necessario essere residenti nel Comune di Campobello di Licata e avere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il bando e il modulo per la richiesta di adesione potranno essere ritirati presso il Comando della Polizia Municipale sito nella Via Trieste n. 5, oppure potranno essere scaricati. Le domande devono essere inoltrate al Comune, entro il 10 Aprile. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al predetto Comando al n. 0922/838.812.

Giovanni Blanda