Il Comune di Canicattì ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di impermeabilizzazione delle cupole, consolidamento della cupola e il recupero del prospetto laterale della Chiesa di Santo Spirito. I lavori di recupero, programmati dal FEC e progettati dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Agrigento, con cui l’Amministrazione comunale collabora in proficua sinergia, consentiranno la conservazione di questo storico bene della città e la sua piena fruibilità da parte della comunità ecclesiale.

Questi lavori insieme a quelli della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, le opere che si stanno eseguendo nelle strade e nei cortili costituisco un massiccio intervento di miglioria nel centro storico.

“Abbiamo in programma anche la progettazione per il rifacimento della via XX Settembre, dell’area libera di via Marconi, della piazza XXIV Maggio, della via Verdi; interventi di sistemazione del tratto a monte di via Colombo, in via Carini, in via Cappuccini.Il nostro obiettivo è quello di mettere in connessione i monumenti e i contesti principali del centro antico: Borgalino, il santuario della Madonna della Rocca, la Chiesa Madre e i palazzi circostanti, la piazza Dante e il Centro Culturale”, dichiara il sindaco Vincenzo Corbo. “I lavori che stiamo eseguendo e che abbiamo programmato, continua Corbo, sono una bonifica di questi sistemi viari a beneficio dei residenti e della viabilità locale e di attraversamento, basti pensare che a regime l’intero asse viario dalla chiesa di Sant’Edoardo fino alla piazza Dante e a santa Lucia, così come le vie di collegamento (via Colombo, via Verdi e mons. La Vecchia) tra la parte alta e quella a valle della città saranno rinnovati.Non possiamo che essere soddisfatti! Il quotidiano e tenace lavoro dell’Amministrazione, degli Uffici comunali preposti produce frutto.”