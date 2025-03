Consegnati i lavori di completamento dell’Istituto Tecnico per il Commercio “G. Zappa” di Campobello di Licata. Nei giorni scorsi era stato firmato il contratto con l’impresa Great Works S.R.L. di Gela, aggiudicataria dell’appalto, che entro 660 giorni lavorativi dovrà ultimare la costruzione della palestra e il completamento di parte dei laboratori sotto la direzione dell’arch. Alfonso Giulio, funzionario tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Un passo in avanti importante nell’ambito delle politiche di miglioramento della situazione degli edifici scolastici di competenza dell’ex Provincia Regionale, per rispondere alle crescenti esigenze di docenti e studenti di quel vasto comprensorio. Per questi lavori, che impegneranno la somma di 2.251.953,00 euro più IVA (importo complessivo dell’appalto), il Libero Consorzio ha ottenuto un finanziamento statale, previsto dalla Legge n. 145/2018 (art. 1 comma 883, ovvero fondi destinati ai Liberi Consorzi e alle città metropolitane per la manutenzione straordinaria di strade e scuole), che ha coperto interamente i costi della realizzazione del progetto.