Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Milazzo, in direzione Palermo. Un camion, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha sfondato il guardrail ed è precipitato da un viadotto, finendo in un terreno sottostante dopo un volo di diversi metri.

Il conducente del mezzo, un giovane di 28 anni, è rimasto gravemente ferito e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia stradale e due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nel recupero del veicolo e nella messa in sicurezza dell’area.