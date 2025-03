Il riconoscimento sarà consegnato al sociologo e all’antropologo prof. Mario Bolognari nell’ambito di un evento dedicato alla presentazione del libro di Maria Teresa Prestigiacomo “Di casa in casa- La seduzione delle case dei pittori da Parigi a Taormina”.

Taormina (Messina) – Il sociologo e saggista, Francesco Pira, professore di Sociologia all’Università di Messina sarà premiato domani pomeriggio a Taormina. La consegna del riconoscimento alle 16 all’ Archivio storico di Taormina nell’ambito della presentazione organizzata dalla Pro Loco del libro di Maria Teresa Prestigiacomo “Di casa in casa Dalle case dei pittori Da Parigi a Taornina”. Un viaggio, in Europa, durato 30 anni per 30 case di pittori famosi, durante le numerose mostre presentate dalla scrittrice e critico d’arte arte. Il saggio d’ arte pagg 220 ed Carthago, sarà presentato dagli autorevoli docenti universitari che ne hanno curato prefazioni e postfazione i professori Mario Bolognari, Francesco Pira e Filippo Grasso. Modererà il dottor Sergio Spadoni Al professore Bolognari ed al professore Pira saranno consegnati prestigiosi premi per le loro brillanti attività Michelangelo Antinoro consegnerà il Premio Accademia Euromediterranea delle arti, alla memoria del giornalista Mino Saetta, al professor Francesco Pira e il professor Carlo Turchetti e il dottor Sergio Spadoni consegneranno il Premio Accademia Euromediterranea delle arti al prof Bolognari.

Saranno proiettate foto che catturano le immagini e le atmosfere delle case dei pittori, visitate dalla scrittrice Prestigiacomo: da casa Battiato alla villa di Dalì, dalla locanda Ravoux di Van Gogh a Casa Cuseni, da Bagheria, per Guttuso a casa Guccione, Degas ,Monet, sino ad Utrillo, a Mont-Martre…