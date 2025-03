Si possono ancora presentare, al Comune di Campobello di Licata, le istanze per richiedere il “””contributo di solidarietà”” a fondo perduto “”una tantum”” per chi risiede da 5 anni in Sicilia. Tra i requisiti: Isee inferiore a 5 mila euro, chi richiede e componente familiare non sottoposti a misure di prevenzione. Le domande: dopo la prima fase, scaduta nel febbraio scorso, entro al 15 aprile, per via telematica. Per altre informazioni rivolgersi agli uffici dei Servizi sociali del Comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda