La sala conferenze dell’ospedale Barone Lombardo è stata completata grazie alla donazione di 50 sedie effettuata dal Lions Club Canicattì Castel Bonanno di cui è presidente Flavia Li Calzi. Infatti, grazie ad una idea nata da Maria Grazia Scicolone e Antonella Ferreri che hanno coinvolto il Lions Club a dicembre una raccolta fondi tramite un Gran Galà che ha visto la fattiva collaborazione di alcune attività commerciali: il “Casale La Lumia”, lo Storico “Bar Italia”, La Torre Catering, Gioielli Di Prima e Lunaraine Creation atelier. Alla fine sono stati raccolti ben 2500 euro soldi serviti all’acquisto di nuove sedie con scrittorio per la sala del presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì che sono state consegnate lo scorso 27 marzo al direttore sanitario della struttura il dottor Giuseppe Augello. “Ringrazio – ha detto il dottor Augello- la presidente del Lions Club Canicattì Castel Bonanno Flavia Li Calzi e tutto coloro che hanno contribuito alla raccolta di fondi in favore del nostro ospedale. Adesso- ha aggiunto il direttore sanitario- sfrutteremo al meglio questo spazio che si trova al quinto piano della struttura per incontri, riunioni, corsi di aggiornamento. Il buon cuore dei cittadini di Canicattì ancora una volta si distingue per l’interessamento nei confronti del nostro ospedale e per l’intera comunità che ne usufruisce quotidianamente”. Siamo felici come Lions- ha detto la Presidente Flavia Li Calzi- di avere contribuito a rivitalizzare con questa donazione uno spazio molto importante per i professionisti che ci lavorano all’interno”

Carmelo Vella