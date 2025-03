La Guardia di Finanza di Agrigento ha intensificato i controlli nel centro cittadino per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le fiamme gialle, con le unità cinofile, hanno perlustrato la zona di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea.

Il bilancio, al termine dell’ispezione, è di due persone denunciate e una segnalata alla Prefettura come consumatore di droga. Nel primo caso, il cane antidroga ha fiutato la presenza di stupefacente su un trentenne tunisino che nascondeva in tasca poco più di venti grammi di hashish.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Il controllo è stato esteso nell’abitazione di un parente dove i finanzieri hanno trovato un vero e proprio deposito di merce contraffatta con oltre cinquanta paia di scarpe. Anche in questo caso è scattata la denuncia. I controlli sono poi proseguiti in strada dove un trentenne libico è stato sorpreso con alcune dosi di cocaina e per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacente.