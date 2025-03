Giovedì 3 aprile, con inizio alle ore 10:30 e conclusione alle ore 13:00, si terrà una Tavola Rotonda presso l’Aula Magna della sede di via Leonardo Ruggeri 15 del Liceo G. A. De Cosmi sul tema dei diritti umani, dell’infanzia e dell’adolescenza.

La giornata di lavoro prevede un Simposio che avrà per tema i contenuti sviluppati all’interno del Progetto Didattico Disciplinare, anno scolastico 2024/25, e in particolare quello di favorire lo sviluppo di una cultura della felicità e degli effetti straordinari che questo stato d’animo ha sulla nostra e altrui vita.

Promotrice e ideatrice dell’incontro didattico-formativo è la Prof.ssa Silvana Mannino, docente di Religione Cattolica Cristiana, coadiuvata dalla Prof.ssa Carmela Castello, in collaborazione con i docenti Teresa Drago, Zaira Musso, Rita Albanese, Laura Mollica, Antonino Fiorino.

Le classi interessate sono: 4^F, 4^E, 4^H, 5^F, 5^N, e gli alunni E. D., G.R., A.M., E.F., e M.P.

L’obiettivo della giornata di lavoro è quello di promuovere e favorire lo sviluppo di una cultura della felicità e degli effetti straordinari che questo stato d’animo ha sulla nostra e altrui vita. Felicità intesa come prendersi cura di sé stessi per entrare in contatto con gli altri per prendersene cura. Proprio sulla scia dell’“I care” (mi prendo cura, mi importa, mi interessa, ho a cuore) adottato in Italia per la prima volta da don Lorenzo Milani in contrapposizione al motto fascista di quel periodo storico “Me ne frego”.

Educare i ragazzi a convogliare le loro energie in qualcosa di costruttivo anziché distruttivo; incoraggiare e guidare i ragazzi a credere che ciascuno deve poter fare la propria parte per creare un mondo migliore, cominciando dai bambini, troppo spesso dimenticati e non considerati come persone: è quello che vuole contribuire a fare questo lavoro. Costruire un mondo a misura di bambino per difendere i più piccoli e fare in modo che abbiano riconosciuti molti diritti negati da coloro da cui dovrebbero essere protetti: la società, le istituzioni, la famiglia, la politica.

Interventi previsti per la Tavola Rotonda:

– Professoressa Silvana Mannino, docente Irc, Moderatrice.

-Professoressa Francesca Paola Puleo, Dirigente Scolastico, Saluti.

– Dott.ssa Claudia Caramanna, Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Titolo intervento: La tutela dei minori e delle persone vulnerabili: un impegno comune

– Prof. Giovanni Pellitteri e Prof.ssa Antonella Lopapa, Responsabile Pastorale Familiare-Palermo.

Titolo intervento: Diritto alla felicità: amare ed essere amati, il segreto della vera Felicità. I linguaggi dell’amore in famiglia. Quali difficoltà oggi?

– Dott. Andrea Giostra, psicologo, criminologo, saggista, Direttore dell’Ufficio sviluppo e progettazione della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e delle Case Salesiane di Palermo.

Titolo intervento: Dall’adolescenza all’età adulta. Il disagio giovanile e il sistema preventivo di don Giovanni Bosco.

– Prof.ssa Santina Mitra, referente del Movimento Pro Sanctitate di Palermo.

Titolo intervento: Le Beatitudini: ali per la felicità.

– Presentazione dello Scritto degli alunni della classe 5F: “prendersi cura dei bambini per costruire una società più giusta”

Note conclusive:

L’istituto, dal 24 marzo al 28 marzo, ha ospitato la mostra “I volti della città: Pellegrini di Speranza Costruttori di Pace”. La mostra itinerante è stata realizzata dal Movimento Pro Sanctitate, organizzazione che promuove la crescita spirituale e la diffusione della santità tra i laici, attraverso la fraternità universale, intesa come la costruzione di un mondo basato sull’amore fraterno senza discriminazioni, in cui ogni individuo è accolto e valorizzato in preparazione dell’incontro del 03 marzo in merito al tema “Le beatitudini: ali per la felicità”.