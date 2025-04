I lavoratori scelgono la continuità confermando per la quinta volta consecutiva come componente della Rsu Calogero Coniglio. Si sono tenute, dal 14 al 16 aprile, le elezioni per i rinnovi delle Rsu, Rappresentanze Sindacali Unitarie. Nel comparto sanità all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico San Marco” di Catania, Calogero Coniglio, 50 anni, dirigente sindacale della Cisl Fp di Catania, è stato rieletto membro dell’organismo sindacale Rsu per il quinto mandato consecutivo. La prima elezione di Coniglio risale al 2012, riconfermato poi in tutte le successive elezioni nel 2015, nel 2018, nel 2022 ed oggi per il quinto mandato.

Sono 33 gli eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie dell’Aou Policlinico San Marco che escono fuori dalle urne, dopo la lunga tre giorni di votazioni che ha chiamato a raccolta 2200 dipendenti tra infermieri, tecnici, amministrativi, oss e ausiliari, che hanno espresso le loro preferenze tra un fiume in piena di candidati, ben 140 in campo, su sei liste: uno al presidio ospedaliero Policlinico “Rodolico”, e l’altro al presidio ospedaliero San Marco.

Il dato scaturito dallo spoglio delle schede, iniziato stamattina e concluso nel pomeriggio, ha visto Coniglio, raccogliere ben 86 voti.

“Per me è un grande onore continuare questa grande avventura all’interno della Rsu aziendale, iniziata 25 anni fa nell’azienda ospedaliera “Vittorio Emanuele, Ferraroto e S. Bambino” per proseguire ancora a tutt’oggi con l’accorpamento con il policlinico – ha dichiarato Coniglio a margine dello spoglio elettorale – e ringrazio i lavoratori per la rinnovata fiducia che mi consentirà di continuare il lavoro fatto finora”. “Consapevole della responsabilità che mi è stata ancora una volta attribuita, assicuro, come sempre fatto in passato, il mio massimo impegno sindacale in difesa dei diritti di tutti i lavoratori. Le priorità restano chiare Dep (ex fasce), contro le aggressioni e organici, tutti fronti sui quali continuerò a battermi”, conclude Coniglio.