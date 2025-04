È stato sorpreso a vendere bevande alcoliche ad alcuni minorenni e, a quanto pare, non era neanche la prima volta. I militari della Guardia di Finanza di Agrigento hanno sanzionato il titolare di un locale della movida in via Atenea. Il controllo è scattato negli scorsi giorni.

Le fiamme gialle, impegnate in attività di prevenzione nei luoghi sensibili, hanno fermato i giovani riscontrando la minore età. Nei confronti del locale è scattata una multa da 500 a 2000 euro proprio perchè recidivo. La denuncia non è scattata poiché i ragazzini avevano più di 16 anni.