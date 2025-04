Area comunale Ambiente. Determinato l’impegno di spesa sugli incentivi per funzioni tecniche inerenti il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e non, con assimilati ed interventi di igiene pubblica, per la somma di euro 5.187,19. L’atto amministrativo e’ consegnato al sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e settori interessati.

Giovanni Blanda