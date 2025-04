Oltre 17 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima, per il pagamento del beneficio economico del mese di marzo 2025.

“Attraverso la puntuale erogazione del beneficio economico – dichiara l’assessore Nuccia Albano – riusciamo a sostenere, in tutta l’Isola, migliaia di persone che si trovano in condizione di grave deficit e le loro famiglie. Occorre creare un contesto sempre più equo e inclusivo, dove ognuno abbia la possibilità di ricevere il supporto di cui necessita per superare le difficoltà. In questo modo, si promuove non solo il benessere individuale, ma anche una società più giusta e solidale”.

L’assessorato, nel dettaglio, ha impegnato la somma di 17.227.912 euro a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza“. Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di marzo 2025 risultano oltre 15mila.