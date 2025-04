Nel firmamento internazionale della danza latino- americana, è nata una “”stella”” a Campobello di Licata. E che stella!

Si chiama Karola Loggia, 17 anni, ballerina di danza latino-americana. La promettente ragazza si è laureata campionessa del campionato europeo Wdc “”under 19″”, che si è celebrato a Blackpool, in Inghilterra, la terra della “”Perfida Albione””. La giovanissima diciassettenne ha già vinto nel 2024 nelle categorie “”under 19″” e “”under 21″”.

Fra gli altri traguardi raggiunti, nello scorso anno è salita sul podio come

vice campionessa mondiale “”under 19″” e “”under 21″”, finalista “”UK Dance Festival”” e conquistato la fase finale dell’ “”International Dance Festival””.

Le performances di Karola hanno inebriato gli appassionati di danza in ogni angolo della Penisola e oltre. I suoi genitori si emozionano al cospetto di ogni sua splendida prestazione. I loro occhi brillano di gioia.

Karola: “voglio ringraziare i miei insegnanti di danza Graziana Restuccia e Rocco Romano, maestri di Gela. Grazie anche al team “”Vivo Latino”” . Ma non posso non dire grazie infinite ai miei genitori, i quali mi seguono, passo dopo passo, con grande passione, in questa meravigliosa avventura. Dire grazie è poco.

E sono grata a tutti i miei fans””. Karola, che i tuoi trionfi continuino!

Giovanni Blanda