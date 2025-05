Nell’ambito della pianificata programmazione concernente la formazione del personale della Polizia di Stato, attesa la proficua collaborazione tra gli Enti, consci che la didattica frontale costituisce indubbio valore di stimolo e leva motivazionale per gli operatori, questa mattina, presso la Sala “San Michele” del palazzo Beppe Montana – sede della Questura di Agrigento, si è svolta la seconda di cinque giornate formative ( la prima aveva avuto luogo lo scorso 30 aprile), incentrate sugli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul, nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/202 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato, di cui al decreto legge del 7 marzo 2025.

La finalità delle giornate formative è quella di migliorare la risposta degli operatori di polizia ai casi di violenza di genere e domestica per far fronte con efficacia al fenomeno degli episodi di maltrattamento e per accogliere al meglio i denuncianti o coloro i quali si accostino all’autorità per avviare un percorso di recupero.

Ha avviato i lavori il Questore di Agrigento Dott. Palumbo che ha portato i saluti ai relatori della giornata odierna: il Sostituto Procuratore della Repubblica di Agrigento Dott.ssa Alessia Battaglia e il Giudice Michele Dubini.

Alle prossime giornate formative, hanno aderito all’invito di partecipazione, alternandosi come relatori, Giudici, Sostituti Procuratori ed Avvocati.

Nel complesso, le giornate formative interesseranno 150 Operatori di Polizia in servizio in tutti gli Uffici P.S. della Questura e dei Commissariati della provincia.