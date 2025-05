Tra gli appuntamenti di Oggi (sabato 10 Maggio): ore 10, “Pittori in piazza””; ore 10,30, concorso scolastico dell’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco; ore 16, inizio del concorso migliore “” ‘Mpurnatu e ‘Mpanata“”. In serata, alle ore 20, animazione per bambini in Piazza con “”Ohana””; seguirà, alle ore 22, il concerto con ””The Real 883 – Tribute Band di Max Pezzali””. Domenica il ‘’clou’ della kermesse. Tra gli eventi di domenica, ultimo giorno della kermesse: esposizione carretti siciliani (ore 11), performance del gruppo folkloristico dell’Istituto comprensivo ‘’’Giovanni Verga’’ (0re 12), premiazione del concorso gastronomico (ore 17) e spettacolo musicale del “”Circobanda”” (ore 21).

Festa tra stand, tradizione, sapori autentici, spettacoli, animazione per i più piccoli e tanta musica dal vivo. Un programma ricco. Tutta la kermesse si tiene nella centrale Piazza XX Settembre. L’iniziativa è della locale Associazione “”La Sagra””, col patrocinio del Comune di Campobello di Licata. (*GBL*)

Giovanni Blanda