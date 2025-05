Un uomo e’ stato accoltellato a Catania, nel quartiere San Berillo, al cumine di una violenta lite in strada tra due uomini originari dell’Africa. Per cause ancora in fase di accertamento, durante la colluttazione, il 18enne avrebbe estratto un coltello col quale avrebbe colpito al polso destro il 33enne, provocandogli una profonda ferita.

Provvidenziale l’intervento di un passante che e’ riuscito a separare i due uomini e poi, richiamando l’attenzione degli altri passanti, ha sollecitato l’immediata chiamata al numero di emergenza 112 Nue. L’aggressore si e’ dato alla fuga a piedi, tallonato, pero’, dallo stesso cittadino. I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante ha bloccato il fuggitivo che aveva cercato di nascondersi nelle viuzze del quartiere. Quando e’ stato fermato e messo in sicurezza, il 18enne si era gia’ disfatto del coltello, ma i carabinieri, ricostruendo a ritroso il suo percorso, sono riusciti a recuperarlo, sottoponendolo a sequestro.

Il ferito e’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco, dove gli e’ stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni; le sue condizioni non sono state considerate gravi dai sanitari. Le testimonianze e le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona hanno permesso di ricostruire ogni fase dell’aggressione. Il 18enne e’ stato, quindi, arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. L’arresto e’ stato convalidato, disponendo la custodia cautelare in carcere.