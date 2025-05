Dopo il grande successo ottenuto nella semifinale svoltasi a Gela, dove undici studenti dei Licei di Canicattì si sono qualificati per la fase nazionale, si è conclusa con entusiasmo e partecipazione anche la finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzata dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano.

L’evento, svoltosi il 10 maggio, ha visto gli studenti – accompagnati dai professori Gaspare Alessi e Antonietta Lodato – mettersi alla prova in una delle competizioni più prestigiose a livello nazionale, sfidando con passione e competenza coetanei da tutta Italia.

I partecipanti – Giardina Andrea, Celauro Giovanni, Gerbino Pietro, Alessi Pietro, Carlisi Antonio, Sabatini Daniele, Marsala Vincenzo, Giordano Cristian, Contino Agostino, Barone Angelo e Ferrante Anna – hanno rappresentato con orgoglio l’istituto nella suggestiva cornice dell’Università Bocconi, portando alto il nome dei Licei di Canicattì.

Ma il mese della matematica non si è concluso a Milano.

Il 18 maggio, un altro gruppo di studenti è stato protagonista della finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, tenutasi a Palermo.

Dopo aver conquistato medaglie nella fase regionale – argento per Giardina Alisia Rita (1AS) e bronzo per Siascia Claudia (1AS) e Contino Agostino (3BS) – i tre giovani matematici hanno affrontato l’ultima sfida della competizione, continuando a distinguersi per preparazione e spirito competitivo.

Questi risultati rappresentano un motivo di grande soddisfazione per la scuola e per l’intera comunità educativa, che continua a investire nella formazione scientifica e nello sviluppo delle competenze logiche dei propri studenti.

A tutti loro va il nostro augurio più sincero: che il cammino intrapreso, lastricato di sfide e di competizioni, continui a offrire traguardi da raggiungere e nuove mete da esplorare.