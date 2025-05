Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e deputata di Forza Italia all’Ars, aderisce alla Giornata di digiuno per Gaza promossa dalla Rete di Trieste che coinvolge oltre mille amministratori locali e rappresentanti istituzionali in tutta Italia.

“Noi amministratori della Rete di Trieste, l’esperienza nata a margine della Settimana Sociale dello scorso anno, che riunisce oggi circa mille persone trasversali rispetto alle diverse appartenenza politiche e territoriali del nostro Paese, vogliamo unirci agli appelli e alle iniziative che da tante parti si stanno moltiplicando a favore delle popolazioni della Striscia di Gaza.

È impossibile continuare ad assistere passivamente a quella che è una delle più grandi tragedie umanitarie della storia recente. È colpevole rassegnarsi davanti a tanta sofferenza innocente. Perché davvero nulla può giustificare quanto sta accadendo. Ci uniamo all’appello accorato di Papa Leone a ‘consentire l’ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate’.

Vogliamo farlo affiancandoci alla sua preghiera e proponendo un gesto concreto, certamente piccolo davanti a drammi così indicibili, ma che vuole essere anche un appello al nostro Governo e al Parlamento affinché la politica – senza distinzioni – si adoperi in tutte le sedi e con tutti gli strumenti possibili per far concludere quanto prima gli orrori che sono da mesi sotto gli occhi di tutto il mondo.

Una giornata di digiuno per condividere, ricordare, esprimere la nostra vicinanza e dare voce a chi in quelle terre martoriate non ne ha più. Per dare forza ad ogni piccola fiammella di speranza, ad ogni seme di bene, e a quell’umanità che sopravvivono anche quando tutto sembra perduto”.