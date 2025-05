Grandi notizie per la comunità narese: il Comune di Naro ha ottenuto una serie di importanti finanziamenti pubblici che ammontano complessivamente a 994.000 euro, destinati a rafforzare l’offerta scolastica e i servizi educativi del territorio.

Uno dei risultati più rilevanti riguarda l’ammissione al finanziamento, nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione, per la costruzione di un nuovo asilo nido. Il progetto ha ottenuto 672.000 euro, grazie al terzo avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione. Si tratta di un intervento strategico per offrire ai più piccoli un ambiente moderno, sicuro e accogliente, e per sostenere concretamente le famiglie del territorio.

Ma non è tutto: il Comune di Naro è anche destinatario di un finanziamento di 162.000 euro per la realizzazione di una mensa scolastica. L’intervento rientra nel Piano nazionale di estensione del tempo pieno e delle mense scolastiche (PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2). Una nuova infrastruttura che consentirà di ampliare i servizi educativi, favorendo l’inclusione e il benessere degli alunni.

A questi si aggiungono ulteriori 160.000 euro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria in quattro plessi scolastici:

Scuola Secondaria di I grado “Sant’Agostino”

Scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco”

Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”

Scuola dell’Infanzia “San Calogero”

Ogni edificio riceverà 40.000 euro per lavori di messa in sicurezza e adeguamento, in risposta alle istanze presentate con tempestività dall’Amministrazione Comunale, che ha visto tutte le proprie richieste rientrare tra le prime 75 in ordine cronologico di arrivo a livello regionale.

“Sono risultati che ci riempiono di orgoglio – ha dichiarato il Sindaco Milco Dalacchi – perché testimoniano la capacità dell’Amministrazione di intercettare risorse e progettare il futuro della nostra città con attenzione, competenza e visione”.

Questi importanti traguardi rappresentano un chiaro segnale dell’impegno rivolto alle nuove generazioni, alle famiglie e alla qualità dell’istruzione a Naro.

La maggioranza consiliare si conferma coesa, compatta e determinata nel lavorare per lo sviluppo della città, unita da un obiettivo comune: il bene di Naro e dei suoi cittadini.