“Le dimissioni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini testimoniano l’inadeguatezza di una gestione conquistata a suo tempo con grandi sforzi da associazioni e movimenti su sollecitazione dell’opinione pubblica. Ora occorre una svolta per non disperdere questo patrimonio di civiltà partecipativa”.

Lo dice l’onorevole Michele Catanzaro, capogruppo all’Ars del Pd, dopo le dimissioni presentate dai componenti del Cda nel corso di un’assemblea dei Comuni soci, richiesta con forza da alcuni sindaci con la proposta di rimozione dell’organo di gestione.

“Aica ha attraversato una serie di difficoltà di carattere economico e gestionale che i cambi del Cda e dei vertici dell’Ati non sono riusciti a risolvere, sia per scelte che non privilegiavano le competenze sia per la superficialità di una parte dei soci Sindaci – dice Catanzaro – ora bisogna scongiurare quei processi di privatizzazione paventati in questi mesi, anche perchè contrari alla legge vigente. L’Azienda Consortile all’atto della costituzione è stata un modello nazionale di gestione pubblica dell’acqua, occorre una svolta immediata. Il governo regionale deve intervenire per non cancellare la volontà popolare e dare alla comunità agrigentina un servizio finalmente efficiente”.